Квартира как пропуск в сердце: 76% молодых россиянок назвали решающий фактор при выборе мужчины

Российские девушки до 28 лет оказались единодушны: главный критерий при выборе мужчины — наличие собственной квартиры, и это требование для 76% из них стало важнее образования, внешности и даже стабильного дохода. Об этом сообщает Lenta.ru

В целом по всем возрастным группам наличие жилья у партнера волнует 46% россиянок. На втором месте — стабильный доход (31%), 11% полагают, что квартиру можно накопить совместными усилиями, а 8% готовы пустить мужчину в свое жилье. Но в группе 18–28 лет квартирный вопрос становится практически обязательным условием: 76% молодых девушек не готовы строить серьезные отношения с бездомным кандидатом.

С возрастом приоритеты смещаются: среди женщин 29–38 лет этот показатель падает до 45%, а среди тех, кому за 46, — всего до 25%. Зато у старшего поколения в цене регулярный доход: 52% женщин от 46 лет ставят его выше недвижимости.

Эксперты объясняют эту тенденцию практичностью молодежи: жилищный вопрос в крупных городах стал настолько острым, что наличие квадратных метров воспринимается как базовая необходимость, а не как роскошь. В то же время женщины постарше, уже имеющие опыт и иногда собственное жилье, ищут в партнере надежность и финансовую стабильность, а не просто площадь.

Ранее в России предложили увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.