Дзюник осудил артистов за отсутствие на прощании с Соседовым

Продюсер Леонид Дзюник осудил артистов, которые не приехали на церемонию прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

В интервью Teleprogramma.org, он заявил, что ни один из крупных артистов, о которых Соседов писал и говорил при жизни, не пришел проводить его в последний путь. Дзюник особо отметил отсутствие певца Сергея Лазарева, предположив, что между ним и Соседовым могли быть трения.

«Обижаться можно, когда жизнь идет. А когда человек отошел в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал», — сказал Дзюник.

Продюсер считает, что личные обиды не являются поводом для того, чтобы не прийти на прощание, и полагает, что некоторые артисты «боятся» Соседова даже после его смерти.

Прощание с Соседовым прошло 30 сентября в траурном зале Троекуровского кладбища. Среди пришедших были Лера Кудрявцева, Алексей Глызин, Ксения Георгиади, Наталья Гулькина, Игорь Наджиев, Наташа Королева.

Дзюник высоко оценил организацию церемонии прощания. Он отметил, что траурный зал был заполнен, а цветов было очень много. Соседова похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Ранее певица Азиза заявила, что Сергей Соседов предчувствовал собственную смерть в куплете.