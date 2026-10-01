Цена одной проводки: какие бухгалтерские ошибки в 2026 году обходятся малому бизнесу в миллионы

Бухгалтер в малом бизнесе — не просто исполнитель. Это человек, от чьего внимания зависит, выживет компания или закроется. Одна неверная проводка способна стоить дороже, чем годовая выручка небольшой компании. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова.

По словам эксперта, ошибки, которые раньше обходились в десятки тысяч рублей, теперь тянут на миллионы — и главная беда в том, что многие бухгалтеры продолжают работать по старым привычкам.

Пропущенный порог НДС

Эту ошибку специалист назвала самой массовой и самой дорогой. С 2026 года порог освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) снижен с ₽60 до 20 млн.

«Бухгалтер, привыкший отслеживать лимит раз в квартал, рискует пропустить момент превышения. А обязанность платить НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. В итоге компания выставляет счета без налога, а потом обязана перечислить 22% в бюджет из собственного кармана. При выручке ₽25 млн это около ₽5 млн долга плюс пени и штраф до 40% от неуплаченной суммы», — рассказала Кожухова.

Несобранная первичная документация

Без счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД) вычет по НДС невозможен. Если бухгалтер не собрал документы от поставщика, компания теряет право уменьшить налог.

«Выручка уже отражена, НДС с нее начислен, а вычета нет. На обороте ₽10 млн за квартал переплата в бюджет может составить ₽1,5 млн. За год — до ₽6 млн. Если поставщик ликвидировался, документ не восстановить — вычет сгорает навсегда. Первичку нужно контролировать постоянно, а не раз в квартал», — объяснила эксперт.

Экономия на взносах с зарплаты директора

С 2026 года общества с ограниченной ответственностью (ООО) обязаны начислять страховые взносы даже на минимальную зарплату руководителя — не менее ₽8 127,9 в месяц. Схема «директор без зарплаты» больше не работает.

«При проверке налоговая доначислит взносы за весь период, добавит штраф и пени. Для компании с трехлетней историей это сотни тысяч рублей», — рассказала Кожухова.

Зарплата ниже МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году — ₽27 093. Бухгалтер, оформляющий сотрудников на полставки при полной нагрузке, подставляет компанию под доначисления.

«Трудинспекция и налоговая работают в связке — жалоба одного недовольного работника запускает цепочку проверок, которая заканчивается пересчетом всех выплат», — уточнила специалист.

Дробление бизнеса

По словам эксперта, разделение компании на несколько ИП ради сохранения права на УСН — самый опасный маневр 2026 года.

«Федеральная налоговая служба (ФНС) научилась выявлять схемы по косвенным признакам: общий персонал, единый офис, один и тот же вид деятельности. Итог — доначисление налогов по общей системе, штраф и уголовная перспектива для руководителя», — уточнила Кожухова.

В России меняется подход к контролю за денежными операциями граждан. Банки уже внимательнее анализируют крупные внесения наличных, а с 2027 года планируется автоматизированная передача в ФНС информации об операциях физлиц, которые могут иметь признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Как эти правила отразятся на жизни россиян, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал экономист Николай Головецкий.