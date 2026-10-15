В Минсельхозе Подмосковья поздравили жительниц с Днем сельских женщин

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравили жительниц с Международным днем сельских женщин, который отмечается 15 октября, и рассказали о женщинах в агробизнесе.

К примеру, Любовь Лихачева руководит АО «Дмитровский молочный завод», а Татьяна Еремкина — КФХ «Еремино поле». Наталья Федорова основала экоферму «ОГО-РОД» в Серпухове, а Олеся Попова отвечает за развитие бизнеса в компании «Фуд Тим». Компания «Гринфилдс Агро», которой руководит Татьяна Иванченко, производит более 555 тонн ягод в год.

В Минсельхозпроде региона выразили благодарность женщинам в АПК области за их вклад в развитие сельского хозяйства и профессионализм в работе.

Развитие сельского хозяйства — в числе приоритетов нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.