В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
В комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 2 сентября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах – I класс, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Сергиево-Посадском и Шатурском - II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В четверг, 3 сентября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в пятницу, 4 сентября, - II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +16-20 градусов, ночью – +13-18. Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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