В Павлово-Посадском ликвидировали лесной пожар
Лесной пожар ликвидировали в Павлово-Посадском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье в среду, 30 сентября ликвидировали один лесной пожар, его зафиксировали в 3 км от деревни Дальняя Павлово-Посадского округа патрульные лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В тушении пожара приняли участие четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, ведутся следственные действия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.