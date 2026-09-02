В Подмосковье подали почти 2 тыс. заявок на получение пропуска для проезда грузовика по МКАД
Почти 2 тыс. заявок на пропуск для проезда грузовика по МКАД подали в МО
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 1,5 тыс. электронных заявлений на оформление пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Разрешения». Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и области. При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска и указать срок действия. Данные в онлайн-форме проверит искусственный интеллект.
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