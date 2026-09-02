В Подмосковье подали почти 2 тыс. заявок на получение пропуска для проезда грузовика по МКАД

С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 1,5 тыс. электронных заявлений на оформление пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.