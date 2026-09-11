«Чистый лес», яблоки и уборка: осенний экомарафон стартовал в Подмосковье

Осень 2026 года в Подмосковье проходит под знаком масштабных экологических инициатив — от высадки лесов до утилизации электроники. Региональные власти и общественные организации подготовили для жителей десятки способов внести личный вклад в сохранение природы. Об этом REGIONS рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Одна из главных инициатив — акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая проходит с 11 по 30 сентября. В регионе планируют высадить 3 млн сеянцев на площади 895 гектаров. В Королеве посадят более 650 саженцев на 42 общественных территориях, а в Домодедове — свыше 500 деревьев и кустарников на 16 площадках.

Также этой осенью проходят:

«Чистый лес» — уборка лесных территорий от мусора и валежника;

«Чистябрь 2026» — конкурс субботников с призовым фондом ₽260 тыс. и 168 призами;

«Сдай яблоки и бахчевые на переработку» — акция с более чем 100 пунктами приема, которая продлится до 28 сентября;

«Школа утилизации: электроника» — бесплатный сбор старой техники с 14 сентября по 24 декабря;

«V Единстве Za Победу» — сбор макулатуры до 30 ноября.

Отдельное направление — очистка водоемов. В сентябре в рамках программы «100 прудов и озер» началась расчистка озера Большое Ушаково в Истре и пруда на реке Грязева в Красногорске.

Акция по утилизации электроники в 2026 году отмечает десятилетие. С начала года жители и организации региона уже передали на переработку 150 тонн старых гаджетов и бытовой техники. Бесплатно можно сдавать компьютеры, холодильники, кондиционеры, электроинструмент и другую технику.

Завершит осеннюю экологическую программу фестиваль в парке «Шишкин лес» в Истре. Он пройдет 12 сентября. В программе — мастер-классы по экологичному быту, сортировке отходов, работе со вторсырьем и тематические квесты.