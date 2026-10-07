В Подмосковье состоялось прощание с героем, погибшим при исполнении служебного долга

В ГУ МЧС России по Московской области прошла церемония прощания со старшим пожарным 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области старшим сержантом внутренней службы Денисом Викторовичем Рульновым.

Денис Викторович родился 22 февраля 1987 года в Сходне. После окончания Фирсановской школы в 2004 году он выбрал для себя путь, требующий исключительного мужества и самоотдачи. Почти два десятилетия Денис посвятил службе в подразделениях Химкинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС Подмосковья. Для боевых товарищей он всегда оставался образцом профессионализма и верности выбранному делу.

Денис Викторович трагически погиб 2 октября 2026 года при исполнении служебного долга. Трагедия произошла в деревне Брехово городского округа Химки во время тушения пожара в частном доме. Денис в составе звена газодымозащитной службы проводил разведку в горящем здании, когда произошло внезапное обрушение перекрытий. Оказавшись в огненной ловушке, он до последней секунды своей жизни оставался верен присяге и профессиональному долгу.

В церемонии прощания на территории Главного управления приняли участие руководство и личный состав, ветераны службы, коллеги и близкие Дениса Викторовича.

Руководство Главного управления выразило глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что сегодня мы навсегда прощаемся с дорогим, уважаемым человеком, он погиб, до конца выполняя свой служебный долг, как настоящий герой. Московская область понесла невосполнимую утрату, мужественного и смелого человека, посвятившего свою жизнь делу спасения людей. Но безмерно тяжелее осознавать горе его семьи. У Дениса остались жена и четверо дочерей.

Далее церемония прощания продолжилась в 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда, где Денис Викторович проходил службу. В Церкви Алексия, митрополита Московского состоялось отпевание.