В Подмосковье упростили перевод земельных участков из одной категории в другую

Жителям и бизнесу Подмосковья стало проще оформлять перевод земельных участков из одной категории в другую, поскольку услугу на региональном портале оптимизировали — в нее добавили умные сервисы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь заявителям больше не нужно самостоятельно заполнять адрес/местоположение земельного участка, а также категорию земель, к которой он относится», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, эти сведения появятся автоматически, на основании данных из ЕГРН, после ввода кадастрового номера. Система также подскажет, в каких случаях перевод в рамках услуги будет невозможен. Услугу можно найти на портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация». Она позволяет физическим и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить перевод участков из категории «Земли с/х назначения» в категорию «Земли промышленности», из «Особо охраняемых территорий и объектов» — в «Земли промышленности» или «Земли с/х назначения», из категории «Земли запаса» — в «Земли промышленности» или «Земли с/х назначения».

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