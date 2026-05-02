Воздушная атака на Подмосковье: уничтожены шесть вражеских беспилотников

В Московской области сработали системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, ликвидировав несколько дронов. В результате инцидента в Волоколамском округе погиб мирный житель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

География инцидентов и работа ПВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал о пресечении попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Защитные системы Московского региона нейтрализовали 6 воздушных целей. Перехваты и подавление дронов произошли над территориями Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны. Глава региона уточнил, что один из аппаратов был выведен из строя с помощью средств РЭБ, остальные уничтожены огневыми средствами ПВО.

Последствия падения обломков

В населенном пункте Чернево из-за падения фрагментов дрона скончался местный житель в возрасте 77 лет. Руководитель области выразил искренние соболезнования семье погибшего и пообещал, что администрация предоставит пострадавшим всю требуемую поддержку. В настоящее время на участках, где были обнаружены части сбитых аппаратов, продолжают работать специалисты оперативных ведомств и экстренных служб для обеспечения безопасности и ликвидации последствий.