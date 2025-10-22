В подмосковных Химках провели благоустройство более 20 дворов

В подмосковных Химках завершается сезон благоустройства дворовых территорий, в 2025 году работы провели по 22 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты высаживают кустарники у корпусов № 9, № 10 и № 13 микрорайона Школьный деревни Брехово. Работы уже прошли в Старых Химках по улицам Чкалова, д. 4, Мичурина, д. 12, 14, 16, 18 и не только, а также по нескольким адресам в Новых Химках, Левобережном, Кутузовском, Луневском, Сходне-Фирсановке и Подрезково. Рабочие заменили дорожное покрытие, отремонтировали пешеходные коммуникации, нанесли новую парковочную разметку, выполнили озеленение.

