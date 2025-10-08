Губернатор Воробьев на выставке «Золотая осень» рассказал о достижениях Подмосковья в сельском хозяйстве

Подмосковье занимает первое место в России по производству сыра, хлеба, мороженого, кондитерских изделий, чая, кофе, мясных консервов, заявил на выставке «Золотая осень» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Регион также лидирует по выпуску моркови, свеклы кормовой, напитков, кисломолочной продукции и готовых блюд.

«И по тепличным овощам и экспорту мы являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», – подчеркнул губернатор.

По его словам, Подмосковье также входит в число регионов-лидеров по производству овощей закрытого грунта. В теплицах внедрили платформу «Эковижн» от агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», которая позволяет управлять производством, следить состояние растений и контролировать наличие вредителей. Это позволило сократить потери в два раза вдвое, прибавка составила 30 тонн овощей с гектара в год.

Воробьев также отметил, что отличных показателей в этом году удалось достичь и в растениеводстве. Так, в четыре раза – с 18 до 89 тыс. га выросли площади по рапсу и по сое. Это позволяет в том числе наращивать экспортный потенциал.

Московская область занимает первое место в стране по средней цене за тонну продукции АПК, четвертое место – по объемам экспорта этой продукции (2,3 млрд долларов).

Губернатор добавил, что ключевую роль в этом вопросе играет техника, поэтому аграрии рассчитывают, что программы по обновлению техники и ее использованию будут поддержаны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.