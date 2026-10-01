Стали известны причины увольнения спортивного директора «Локомотива»

«Чемпионат»: «Локомотив» уволил спортдира Ульянова из-за конфликта с Ротенбергом

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора «Локомотива» из-за того, что у него не сложились отношения с генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом, рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, разногласия между Ульяновым и Ротенбергом начались еще четыре года назад. Нынешний гендиректор «Локо» тогда возглавлял департамент молодежного футбола в клубе. Камнем преткновения стала кандидатура тренера второй команды. Ротенберг хотел оставить Максима Мишаткина или пригласить Вадима Гаранина, а Ульянов пробил кандидатуру Вячеслава Вашкевича.

Также Ротенбергу не понравился проект Ульянова с «Арсеналом» из Дзержинска в качестве фарм-клуба «Локомотива».

После девяти туров «Локомотив» занимает лишь 14-е место в РПЛ, набрав семь очков. Спортивный блок железнодорожников критиковали за то, что он не смог найти достойную замену распроданным лидерам.

Ранее экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как его встретил в сборной России Валерий Карпин после перехода в «Галатасарай».

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