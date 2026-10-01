Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья рассказал об обстановке на дорогах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в четверг, 1 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Минском, Можайском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе.
Водителей призвали быть осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.