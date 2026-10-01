Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 1 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Минском, Можайском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали быть осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.