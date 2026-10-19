Врачи в Луховицах удалили пациентке миому матки размером с футбольный мяч

В больнице Луховиц успешно прооперировали женщину с миомой весом 4,5 кг

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Врачи в Луховицах успешно удалили пациентке крупную миому матки размером с футбольный мяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница с жалобами на боли в нижней части живота и обильные кровотечения. Примерно пять лет назад у женщины выявили миому матки, однако она отказалась от регулярных осмотров и диспансеризации.

Пациентку направили на операцию. В рамках лапаротомии — открытого вмешательства — врачи удалили опухоль. Ее вес составлял 4,5 кг. По размеру миома была сопоставима с футбольным мячом.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. В ближайшее время ее выпишут.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области

Читайте также

Сергей Забатурин провел заседание на тему прокурорского надзора в сфере соблюдения прав бойцов СВО

Сергей Забатурин провел заседание на тему прокурорского надзора в сфере соблюдения прав бойцов СВО

В ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах проведут отделочные, инженерные и монолитные работы

В ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах проведут отделочные, инженерные и монолитные работы

В Видном построят корпус перинатального центра

В Видном построят корпус перинатального центра

Более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Осеннюю классику» в парках

Более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Осеннюю классику» в парках

В подмосковных лесах демонтировали более 1,4 тыс. рекламных конструкций

В подмосковных лесах демонтировали более 1,4 тыс. рекламных конструкций

Врачи Домодедовской больницы вернули к активной жизни пациента после тяжелого инсульта

Врачи Домодедовской больницы вернули к активной жизни пациента после тяжелого инсульта

Мособлкомлес завершил работы по скашиванию борщевика Сосновского в лесах Подмосковья

Мособлкомлес завершил работы по скашиванию борщевика Сосновского в лесах Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали более 20 колодцев

Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали более 20 колодцев

В Дубне и Темпах обновили линии электропередачи для 37 домовладений

В Дубне и Темпах обновили линии электропередачи для 37 домовладений

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утром

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утром

ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

В Домодедово заканчивают капитальный ремонт крыши на бульваре 60-летия СССР

В Домодедово заканчивают капитальный ремонт крыши на бульваре 60-летия СССР

Добавьте mosregtoday.ru в избранное