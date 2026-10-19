Врачи в Луховицах удалили пациентке миому матки размером с футбольный мяч

Врачи в Луховицах успешно удалили пациентке крупную миому матки размером с футбольный мяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница с жалобами на боли в нижней части живота и обильные кровотечения. Примерно пять лет назад у женщины выявили миому матки, однако она отказалась от регулярных осмотров и диспансеризации.

Пациентку направили на операцию. В рамках лапаротомии — открытого вмешательства — врачи удалили опухоль. Ее вес составлял 4,5 кг. По размеру миома была сопоставима с футбольным мячом.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. В ближайшее время ее выпишут.

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