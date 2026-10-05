Врачи Домодедовской больницы вернули к активной жизни пациента после тяжелого инсульта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В реабилитационное отделение Домодедовской больницы поступил 68-летний мужчина, перенесший острое нарушение мозгового кровообращения. На момент поступления пациент был практически полностью обездвижен: мышечная сила в левых конечностях составляла всего три балла, мужчина не мог самостоятельно передвигаться и зависел от посторонней помощи даже в базовых бытовых вопросах.

Для возвращения пациента к активной жизни мультидисциплинарная команда врачей разработала интенсивную программу восстановления. Она включала дыхательную и вестибулярную гимнастику, межполушарные упражнения, а также занятия на высокотехнологичных тренажерах с биологической обратной связью, таких как «Баланс-мастер» и ORNET.

«Первые дни были самыми сложными, — рассказывает врач-реабилитолог Елизавета Гинкина. — Пациент не мог сделать и шага без посторонней помощи. Но благодаря ежедневным занятиям и упорству самого мужчины уже через две недели он смог впервые за долгое время встать на ноги. Он начал передвигаться по палате с четырехопорной тростью, а затем прошел свои первые 50 метров по больничному коридору».

Результат трехмесячной работы превзошел ожидания: сегодня пациент передвигается без какой-либо опоры, самостоятельно спускается по лестнице и полностью обслуживает себя в быту.