В Дубне и Темпах обновили линии электропередачи для 37 домовладений

Жители Дубны и поселка Темпы Талдомского городского округа теперь пользуются обновленными линиями электропередачи. В начале октября энергетики заменили почти километр воздушных линий, от которых запитаны 37 домовладений. Эти же работы позволили подготовить электросети к нагрузкам в осенне-зимний период. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В середине октября специалисты «Мособлэнерго» обновили два участка воздушных линий 0,4 кВ. В поселке Темпы от трансформаторной подстанции № 201 заменили более 470 метров провода и установили восемь новых опор. На улице Сосновой в Дубне энергетики обновили 510 метров линии от комплектной трансформаторной подстанции № 267 и установили 13 новых железобетонных опор.

На обоих участках старый неизолированный провод заменили на самонесущий изолированный провод. Его конструкция снижает вероятность коротких замыканий при соприкосновении проводов. Материал также лучше переносит ветер, обледенение и другие погодные воздействия. В Темпах обновление затронуло 17 частных домовладений, а в Дубне — около 20 домов на улице Сосновой.

«Это инвестиция в надежность на десятилетия вперед. Мы видим, что такие решения дают реальный эффект для людей, и будем тиражировать этот подход в других территориях региона», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.