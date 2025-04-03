Жители Подмосковья подали почти 20 тыс. онлайн-заявлений на запись детей в первый класс

С начала апреля жители Подмосковья подали более 18 тыс. заявлений на запись детей в первые классы, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Образование детям», прием заявлений в первую волну продлится до конца июня. Она доступна для тех, кто хочет записаться в школу по месту регистрации, а также детей с льготным правом зачисления. Оформить запись в желаемую школу не по месту прописки можно будет с 6 июля при наличии там свободных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.