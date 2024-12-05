Жители Подмосковья смогут принять участие в акции по раздельному сбору отходов

В эту субботу в Подмосковье пройдет серия акций по сбору вторичных ресурсов, в рамках которой местные жители могут избавиться от ненужных отходов и принять участие в работе фримаркета по обмену вещами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, мероприятия проведут в Домодедово в микрорайоне Центральный на улице Кирова, стр. 28 и на улице Гагарина, в Раменском — на территории площадки напротив д. 15, корп. 1 по улице Гурьева, а также в Чехове на улице 8 марта, д. 1а. Желающим принять участие напомнили, что все бытовые отходы нужно отсортировать, почистить и компактно сложить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.