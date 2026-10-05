Жителям Подмосковья рассказали, как АДПИ помогают защититься от пожара

Жителям Подмосковья стоит использовать автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ), который работает от батарейки и не требует подключения к электросети и специального монтажа, чтобы защитить себя во время задымления в жилье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Компактное устройство реагирует на дым на ранней стадии возгорания и подает громкий звуковой сигнал, способный разбудить спящего человека. В ведомстве подчеркнули, что установка АДПИ обязательна в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Для остальных граждан — рекомендательный характер.

Фото: [ ГУ МЧС России по МО ]

В рамках программы «Безопасность Подмосковья» с 2017 года такие устройства установлены более чем в 58 тыс. жилых помещений, с 2018 года благодаря им удалось спасти 184 человека, включая 85 детей.

По данным МЧС, АДПИ является одним из наиболее эффективных и экономически доступных средств предупреждения гибели людей на пожарах в жилом секторе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.