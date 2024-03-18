Белый дом: США признали реальность победы Путина на выборах

Вашингтон будет работать с Путиным исходя из реальности, заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

А реальность, по его словам, такова, что Путин вышел победителем из президентской гонки, констатировал представитель Белого дома.

«Реaльность тaковa, что Путин — президент России, и нaм приходилось иметь дело с этой реaльностью нa фоне всего [конфликтa] нa Укрaине <...>, других шaгов, противоречaщих интересaм СШA, которые мы видели со стороны этого президентa и РФ под его руководством. И мы продолжим рaботaть, исходя из этой реaльности», —пояснил Салливан.

В то же время, как добавил Салливан, Белый дом считает, что исход президентский выборов в России «не отвечал никаким стандартам свободы и справедливости». Однако США и дальше продолжат поддерживать с Кремлем. Хотя бы ради возможного обмена заключенными, сказал он.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.