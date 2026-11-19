Частое употребление фастфуда, сладостей и продуктов с низкой питательной ценностью может быть связано с ухудшением памяти, мышления и психического здоровья детей и подростков. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Current Nutrition Reports (CNR).

Исследователи проанализировали результаты 17 работ, проведенных в разных регионах Австралии. Они изучили связь между питанием детей и подростков, их когнитивными способностями, успеваемостью и психологическим благополучием. Рацион с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов, насыщенных жиров, сахара и соли оказался связан с более низкими показателями психического здоровья и успеваемости. Дети, которые чаще ели овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и рыбу, в среднем демонстрировали более благоприятные показатели когнитивного развития и эмоционального состояния.

По мнению авторов, важную роль могут играть питательные вещества и антиоксиданты из полезных продуктов. Они способны поддерживать нормальную работу нервной системы и участвовать в регуляции воспалительных процессов. Данные о влиянии питания на сердечно-сосудистое и метаболическое здоровье оказались менее однозначными.

Исследователи подчеркивают необходимость здоровых пищевых привычек с раннего возраста. При этом обзор выявил преимущественно статистические связи, поэтому утверждать, что нездоровая пища непосредственно вызывает когнитивные нарушения, пока нельзя.

Ранее ученые связали регулярное употребление фруктов и овощей со снижением риска депрессии.