Для сотрудников муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий Подмосковья закупили около 1,5 тыс. комплектов утепленной брендированной спецодежды и обуви. Новая экипировка поможет рабочим безопасно и с комфортом убирать снег на улицах в морозы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Крупные партии зимней формы уже поступили в пять округов: Дмитровский (450 комплектов), Раменский (365), Павлово-Посадский (279), Лобню (150) и Долгопрудный (130).

Всю спецодежду сшили из износостойкой мембранной ткани с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, а современный утеплитель защищает от сильных морозов. Кроме того, на куртки и брюки нанесены широкие светоотражающие полосы, чтобы водители машин и спецтехники хорошо видели коммунальщиков в темноте и во время сильного снегопада.