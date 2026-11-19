Около 1,5 тыс. комплектов спецодежды для зимы закупили для работников коммунальных служб Подмосковья
Коммунальщики Подмосковья получили около 1,5 тыс. комплектов зимней спецодежды
Фото: [Медиасток.рф]
Для сотрудников муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий Подмосковья закупили около 1,5 тыс. комплектов утепленной брендированной спецодежды и обуви. Новая экипировка поможет рабочим безопасно и с комфортом убирать снег на улицах в морозы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Крупные партии зимней формы уже поступили в пять округов: Дмитровский (450 комплектов), Раменский (365), Павлово-Посадский (279), Лобню (150) и Долгопрудный (130).
Всю спецодежду сшили из износостойкой мембранной ткани с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, а современный утеплитель защищает от сильных морозов. Кроме того, на куртки и брюки нанесены широкие светоотражающие полосы, чтобы водители машин и спецтехники хорошо видели коммунальщиков в темноте и во время сильного снегопада.