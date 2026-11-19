В Китае семилетний мальчик увлекся похоронными обрядами и начал устраивать дома шуточные похороны отца. Об этом сообщает South China Morning Post.

Школьник по фамилии Ван впервые заинтересовался похоронами в четыре года, когда побывал на настоящей церемонии прощания. Позднее воспитательница детского сада пожаловалась родителям, что все альбомы мальчика заполнены рисунками траурных венков.

Со временем Ван начал самостоятельно делать миниатюрные гробы, венки, бумажные пагоды и другие похоронные принадлежности. Иногда он использует конструктор, чтобы строить шатры для церемоний. Так он уже несколько раз «похоронил» отца дома, и ради ребенка мужчина притворялся покойным.

Мать школьника рассказала, что иногда сын проводит свои церемонии рядом с ее торговой точкой или прилавками соседей. Несмотря на неловкие ситуации, родители и родственники не запрещают мальчику его необычное увлечение. По словам матери, у каждого ребенка свои интересы, просто хобби ее сына немного отличается от остальных.

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