Свыше 350 случаев незаконного сброса мусора зафиксировали в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю выявили 358 случаев сброса мусора из машин
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
За прошедшую неделю в Московской области зафиксировали 358 случаев незаконного сброса строительного и крупногабаритного мусора из автомобилей возле контейнерных площадок. Нарушителям уже вынесли 31 постановление о штрафах на общую сумму ₽540 тыс., сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Отслеживать безответственных водителей инспекторам помогают камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с мусорными баками. Они круглосуточно фиксируют обстановку на прилегающей территории и считывают государственные номера машин, из которых выбрасывают отходы.
По данным фотовидеофиксации владельцам транспортных средств автоматически назначают административные штрафы по упрощенной системе.
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