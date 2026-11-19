Директор конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов усомнился в подлинности появившегося в сети видео с падением музыкального критика Сергея Соседова с лестницы. Своим мнением он поделился с Woman.ru .

Беззубов заявил, что не верит в новую запись с камер наблюдения. По его словам, на кадрах Соседов выглядит пожилым и уставшим человеком, который едва передвигается. Организатор конкурса предположил, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

При этом Беззубов отметил, что не исключает влияния шока на собственное восприятие в тот момент. Он напомнил, что ранее видел запись, которую изъяли: на тех кадрах Соседов шел нормальной походкой.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в отеле якутского Нерюнгри после падения с лестницы. Музыкальный критик приехал в регион, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Видео с моментом падения позже показал телеведущий Андрей Малахов. По факту смерти СК РФ по Якутии расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что умер режиссер монтажа Иван Лебедев, работавший над «Бумером» и «Аритмией».