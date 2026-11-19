Врач-эндокринолог Наталья Чадина предупредила, что чрезмерное употребление кураги может вызвать вздутие живота, урчание и диарею. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что продукт содержит клетчатку, калий и каротиноиды, но при этом отличается высокой калорийностью и большим количеством сахара. Из-за этого человек может легко съесть слишком много кураги и столкнуться с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы.

Чадина также указала, что курага не подходит для лечения железодефицитной анемии: железа в ней недостаточно, и усваивается оно хуже, чем из мяса. Здоровым взрослым врач рекомендовала употреблять примерно 30–40 граммов кураги в день, что соответствует примерно четырем-шести плодам. Следить за количеством сухофруктов особенно важно людям, которые снижают вес, а также пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

При выборе кураги специалист советует отдавать предпочтение продукту без добавленного сахара, плесени и постороннего запаха, а перед употреблением его нужно промывать.

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