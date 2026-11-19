Неизвестную женщину снова заметили на могиле Сергея Соседова — об этом рассказали очевидцы и поклонники критика, передает StarHit .

На прощании с музыкальным обозревателем к могиле тихо подошла молодая женщина с ребенком на руках, а на вопросы прессы лишь покачала головой, крепче прижала малыша и поспешила уйти.

Позже выяснилось, что ее зовут Анна, мальчика — Федор, а рядом с местом погребения после отпевания остался букет с трогательной подписью: «От Анны и Феденьки».

По словам свидетелей, на вид ей около 35 лет, она держится скромно и старается не попадать в объективы. Ранее фотографы уже снимали ее на кладбище во время панихиды, которую поклонники устроили вместе со священником, но тогда она была одна.

В сети мальчика тут же назвали «скрытым наследником», вспомнив прежние интервью Соседова: критик не раз с грустью признавался, что так и не познал радость отцовства, хотя в молодости у него были романы, а сам пол будущего ребенка для него не имел значения.