Грузооборот Калининградской железной дороги упал на 60% по сравнению с 2021 годом — об этом на круглом столе в «Западной прессе» рассказал начальник КЖД Сергей Сапегин. Информацию публикует ИА «Русский Запад».

По словам руководителя магистрали, спад вызвали санкции и ограничения соседних государств, из-за которых дорога потеряла ключевой поток: около 70% прежних объемов составлял транзит российского угля в Польшу и Литву, остановленный в 2022 году. Сейчас приостановлена и запущенная в 2021 году китайская транзитная линия.

Сложнее стало конкурировать и из-за ежегодного роста тарифов, сокращения литовских квот и ограничений в отношении грузоотправителей и операторов составов. На этом фоне, признал Сапегин, железнодорожники уступают по конкурентоспособности морским перевозкам, а на паромах приходится делить место с автомобилями, хотя сами паромные перевозки с 2022 года выросли вдвое и держатся стабильно.

При этом магистраль ищет новые точки опоры: для нужд энергетики с прошлого года работает мультимодальная схема через Калининградский торговый порт, продолжаются перевозки неподсанкционных российских удобрений и небольших партий контейнеров из Европы. С мая же КЖД возит в Польшу казахстанский уголь — уже прошло около 100 тысяч тонн, и в следующем году этот поток рассчитывают увеличить.