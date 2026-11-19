Губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев поприветствовал участников XXXII Конференции Московского областного регионального отделения «Единой России». Мероприятие прошло в Красногорске. В его рамках были подведены итоги работы за 5 лет и избран новый состав руководящих органов.

«Прежде всего, хочу сказать слова благодарности нашим избирателям. Мы получили высокий уровень доверия на выборах и в Государственную Думу, и в областную Думу — люди на нас рассчитывают. В разное время мы всегда встречаемся с различными вызовами, сложностями, и от того, насколько постоянным будет диалог с жителями, как будет налажено взаимопонимание, зависит очень многое», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что каждые выборы — это проверка на сплоченность, а также поблагодарил глав, кандидатов, депутатов за работу.

«Вместе с нашим президентом у всех нас получилось создать политическую силу, которая объединила людей, взяла на себя ответственность за перемены», - добавил Воробьев.

В этом году на выборах в Госдуму партия победила во всех 12 одномандатных округах области, таким образом, подмосковную «Единую Россию» представляют 18 депутатов. В Мособлдуме партия получила 39 из 50 мандатов.

В рамках конференции секретарем Московского областного регионального отделения партии был избран Игорь Брынцалов. Он заявил, что главной целью является реализация новой Народной программы и исполнение наказов жителей. В программу вошло более 920 тыс. наказов.

«Сейчас в Мособлдуме мы работаем над трехлетним бюджетом, чтобы подкрепить крупные проекты реальным финансированием через государственные программы. Формируются и муниципальные программы. Это, как правило, небольшие, но очень важные задачи, от которых зависит повседневный комфорт людей: уличное освещение, детская площадка во дворе, отремонтированный подъезд. Единой командой Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым обязательно воплотим все задуманное и сделаем жизнь в регионе еще лучше», – сказал Брынцалов.

Региональное отделение является одним из самых многочисленных в стране и объединяет более 72 тыс. членов партии, свыше 66 тыс. сторонников и 1035 депутатов всех уровней. В рядах «Молодой Гвардии» в области сейчас 12 тыс. активисто. Кроме того, с 2021 года депутатами стали 206 молодых людей в возрасте до 35 лет.

Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, состояла из 780 тыс. наказов жителей, практически все их выполнили. В этот раз кандидаты от партии, лидеры общественного мнения, доверенные лица провели почти 15 тыс. встреч с жителями региона и собрали свыше 920 тыс. наказов.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО. Подмосковье стало первым регионом, где представителей власти закрепили за семьями бойцов. В том числе депутаты курируют почти 2,5 тыс. ветеранов СВО, 20 тыс. семей. Тридцать четыре участника СВО из области являются депутатами разных уровней.

В рамках конференции также были отмечены лучшие местные отделения партии «Единая Россия» по результатам работы за 25 лет. Ими стали команды из округов Балашиха, Богородский, Домодедово, Истра, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Реутов, Одинцовский и Орехово-Зуевский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на XIV премию «Мы рядом. Доброе дело».