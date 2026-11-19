Телеведущая и блогер Виктория Боня в слезах рассказала, что прощается со своей 19-летней кошкой Мурочкой — трогательные кадры она опубликовала в соцсетях.

По словам звезды, еще по дороге домой она почувствовала, что любимица держится из последних сил только ради одной встречи, чтобы уйти рядом с хозяйкой. Вернувшись, Виктория взяла Мурочку на руки — та громко замурчала, хотя и «не своим голосом».

Блогер нежно баюкала кошку, называла ее своим солнышком и благодарила за долгие годы тепла и радости. Она призналась, что верит в перерождение душ, и шептала питомице, что старое тело уже отслужило свое, а впереди их ждут новые встречи «в этом бесконечном вечном».

История их дружбы началась в Москве, где Боня когда-то подобрала Мурочку бездомным котенком, а позже забрала с собой в Монако. В начале июня 2026 года телеведущая делилась с подписчиками, что у кошки нашли неоперабельную опухоль, из-за которой перестал нормально работать кишечник. В последней публикации Боня отметила, что не будет усыплять кошку, но собирается быть с ней рядом при тяжелом уходе.