Команда Московской области была удостоена награды за высокие показатели качества реализации объектов национального проекта «Инфраструктура для жизни» по итогам 2026 года. Диплом и символический золотой каток вручили заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Дмитрий Ядров на церемонии в рамках «Транспортной недели – 2026» в Москве.

При вручении награды было отмечено, что дорожный комплекс столичного региона успешно справляется со сложной транспортной нагрузкой — по ряду трасс ежедневно проезжает до 140 тыс. автомобилей.

Вместе с Подмосковьем дипломы за качество дорожных объектов получили Тульская область и Ставропольский край.

В целом за лучшие результаты по итогам 2026 года наградили представителей Амурской, Пензенской и Рязанской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, республик Адыгея, Дагестан и Марий Эл, а также Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Отметили команду Луганской Народной Республики.

За прогресс в реализации нацпроекта были награждены Курская область, республики Алтай и Башкортостан. За качество дорожных объектов — Московская и Тульская области, Ставропольский край. За финансовую дисциплину — Астраханская, Воронежская и Самарская области. За информационное сопровождение нацпроекта — Брянская, Вологодская и Саратовская области.

Отдельно отметили федеральные казенные учреждения, подведомственные Росавтодору, за взаимодействие с региональными дорожными командами. ФКУ ДСД «Дальний Восток» наградили за работу с Хабаровским и Приморским краями, ФКУ Упрдор «Россия» — за сотрудничество с Новгородской областью, ФКУ Упрдор «Тамань» — с Донецкой Народной Республикой, а ФКУ «Новороссия» — с Херсонской и Запорожской областями.

Всего при подведении итогов нацпроекта регионы оценивали по эффективности дорожных программ, финансовой и исполнительской дисциплине, качеству строительства и ремонта, а также по работе системы общественного контроля.