Премьер-министр Британии Энди Бернем оказался в центре скандала из-за видео приглашённого на мероприятие инфлюенсера. Как пишет Politico, на записи блогер беззвучно произносит оскорбительную фразу у чёрной двери резиденции на Даунинг-стрит.

Бернем пригласил группу создателей контента на мероприятие в начале месяца, а на этой неделе появилась запись, где один из гостей беззвучно произносит фразу «бомбоклаат пуссивагон чикен наггетс». Ролик опубликовал Макс Балегд, у которого 3,6 млн подписчиков в TikTok. Издание уточняет, что фраза содержит ямайское ругательство и оскорбительные слова, а часть пользователей считает её унизительной для женщин.

Politico напомнило, что в 1992 году журналист The New York Times попался на розыгрыш сотрудницы лейбла Sub Pop Меган Джаспер: она составила список выдуманных молодёжных сленговых слов, и газета опубликовала его целиком. Кроме того, по данным издания, в ЕС кампания по привлечению инфлюенсеров к саммитам провалилась: на октябрьский саммит не пришёл ни один из приглашённых.