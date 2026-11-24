Золотодобывающая компания «Берелех» (АО «ГДК „Берелех“») подала исковое заявление к Управлению Спецсвязи в Арбитражный суд Магаданской области, добиваясь компенсации ущерба за утрату части отправления с драгоценными и редкоземельными металлами, об этом сообщает издание со ссылкой на данные официального канала суда. Об этом пишет Вестатека .

Согласно материалам иска, в сентябре 2026 года сотрудники Спецсвязи приняли от предприятия груз для транспортировки в другие регионы. Позднее перевозчик уведомил отправителя о том, что часть груза пропала. Золотодобытчик оценил стоимость утраченных драгоценных металлов более чем в ₽ 591 млн и направил в адрес ведомства досудебную претензию, однако она не была удовлетворена.