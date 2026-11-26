Медбрат Хорхе Анхель заявил, что видеоигры положительно влияют на психическое здоровье геймеров. Об этом сообщает El Confidencial.

Главное условие — умеренность. По словам специалиста, игры помогают снижать уровень стресса и тревоги, поэтому многие используют их как способ на время отключиться от повседневных забот.

Есть и другие плюсы. Проигрыши и повторные попытки пройти уровень закаляют устойчивость к фрустрации. Игры тренируют концентрацию, память и умственную активность в целом, а также развивают психомоторные реакции. А в групповых сессиях геймеры дополнительно прокачивают навыки общения и умение работать в команде, добавил Анхель.

Ранее стало известно, что 16 гигабайт оперативной памяти перестали быть минимумом для игр.