Будущее России зависит от воспитания подрастающего поколения, его отношения к Родине и приверженности христианским ценностям. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью ТАСС , подготовленном совместно с Русской православной церковью к его 80-летнему юбилею.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что судьба страны во многом определяется нравственными ориентирами ее жителей. По его словам, особое значение имеют готовность людей следовать христианским заповедям и способность передавать эти убеждения следующим поколениям.

Патриарх выразил уверенность, что воспитание детей в духе веры и любви к Отечеству поможет России противостоять различным испытаниям. Он связал устойчивость государства как с отношением граждан к собственной стране, так и с их внутренними убеждениями.

Говоря о возможных угрозах, глава Русской православной церкви выделил два направления. По его мнению, духовное и патриотическое воспитание способно укрепить общество перед внутренними потрясениями и внешними вызовами.

Отдельное внимание Кирилл уделил распространению нравственных ценностей. Он заявил, что искренняя проповедь, основанная на религиозных убеждениях, дает основания смотреть в будущее без страха.

Таким образом, патриарх рассматривает будущее России не только через государственные и общественные процессы, но прежде всего через воспитание человека. В его понимании именно нравственные качества новых поколений определяют способность страны сохранять устойчивость.

Высказывания прозвучали в рамках специального проекта ТАСС и Русской православной церкви, посвященного 80-летию предстоятеля. Полную версию интервью агентство анонсировало к публикации 20 ноября в 11:00 по московскому времени.