В Минздраве РБ перечислили года рождения для диспансеризации

В 2026 году пройти бесплатную диспансеризацию в медицинских организациях Башкортостана могут жители региона, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах , а также все граждане старше 40 лет вне зависимости от года рождения. Как уточнили в Министерстве здравоохранения республики, согласно установленному порядку, в возрасте от 18 до 39 лет углубленная проверка здоровья проводится один раз в три года, тогда как после 40 лет проходить ее можно ежегодно. Для тех жителей, чьи года рождения не вошли в перечень на текущий год, предусмотрена программа ежегодного профилактического медицинского осмотра, об этом сообщает издание Общественная электронная газета .

Порядок записи в поликлинику по месту прикрепления

Чтобы пройти обследование по полису ОМС, жителям Башкирии необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства — записаться на прием к участковому терапевту или напрямую в кабинет медицинской профилактики. Регулярные скрининги позволяют своевременно выявлять риски развития хронических неинфекционных заболеваний и контролировать ключевые показатели организма.

Реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Проведение диспансеризации и профосмотров в регионе организовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Основная задача программы заключается в повышении доступности качественной медицинской помощи и развитии системы ранней профилактики заболеваний для населения страны.