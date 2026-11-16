Житель Красноармейска нашел древние раковины у Пирожной горы

REGIONS: в Подмосковье обнаружили уникальные окаменелости древних моллюсков

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Ольга Ковалева/Сгенерировано нейросетью]

Житель Красноармейска обнаружил у подножия Пирожной горы окаменелые раковины аммонитов возрастом более 100 млн лет и фрагменты древней древесины. Как сообщает местный энтузиаст в городских пабликах, ценность находки заключается в том, что артефакты сохранились в коренной породе, а не были принесены ледником. Подробности узнала редакция REGIONS.

Древнее море у подножия горы

Удача улыбнулась любителю палеонтологии во время прогулки у подножия Пирожной горы, где он заметил спиральные окаменелости и выложил фотографии в социальные сети. По его оценкам, возраст найденных артефактов составляет от 100 до 113 млн лет. Раньше окаменелости уже попадались в местных карьерах, однако их происхождение часто связывали с деятельностью древнего ледника, принесшего валуны с севера. На этот раз, как считает горожанин, речь идет о коренных породах мелового периода, залегающих на своем историческом месте.

Увлечение палеонтологией у мужчины началось еще в детстве, но обнаружить выходы коренных пород в черте города ему удалось впервые. В коллекцию находок вошли аммониты рода Hoplites, раковина двустворчатого моллюска и окаменелые кусочки дерева. Ранее житель Красноармейска уже находил интересные образцы в соседних районах, включая зубы древней акулы в окрестностях Сергиева Посада.

Артефакты для школьного музея

Скрывать уникальные свидетельства доисторической эпохи дома находчивый горожанин не стал. Все собранные у Пирожной горы образцы он передал в кабинет биологии городской школы № 6, выразив надежду, что они послужат науке и вдохновят учащихся на изучение родного края.

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