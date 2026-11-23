В российские торговые сети активно поставляют авокадо из Перу и других стран при минимальных ценах от ₽70 за штуку, о чем рассказали эксперты URA.RU .

По данным АКОРТ, в начале ноября 2026 года цены на этот экзотический плод в крупных сетях начинаются от ₽70 за штуку и от ₽340 за килограмм на развес. Поскольку в России авокадо не выращивают, полки круглый год наполняют за счет импорта — в числе ключевых поставщиков значатся Кения, Колумбия, Перу, Чили, Турция, Египет и Израиль. Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что широкая география закупок помогает сетям удерживать стабильные поставки и быстро перераспределять объемы между разными странами. В зависимости от формата магазина покупателям предлагают до 12 видов плодов — от классического сорта «Хасс» до «Набала» и мини-авокадо без косточки, что позволяет подобрать вариант под любой кошелек.

Самым массовым в мире и на российском рынке остается сорт хасс, который чаще всего везут из Мексики, Перу и Кении. Его плотная бугристая кожура хорошо переносит долгую морскую дорогу и заодно подсказывает степень зрелости: по мере созревания оболочка темнеет с зеленой до черной. Мякоть у такого авокадо кремовая, не водянистая, жирностью до 20% и с выраженным ореховым привкусом — она отлично сочетается с холодными закусками и напитками.

Второй заметный гость, нередко прибывающий из Перу, — крупный зеленый сорт набал родом из Гватемалы. Он круглее и гладке, а вес одного плода обычно составляет от 500 до 800 граммов. Кожица у него средней толщины, шероховатая и темно-зеленая, причем цвет при дозревании не меняется, поэтому плод легко принять за неспелый. Коричневые следы от ветра на поверхности на вкус не влияют — это лишь косметический штрих.

Нутрициолог Ольга Медведева отметила, что репутация суперфуда у авокадо вполне заслуженна: в отличие от большинства фруктов, основу его состава формируют полезные жиры, а не сахар и вода. Если добавить половинку плода в салат, гликемический индекс блюда снижается, а чувство сытости сохраняется на четыре-пять часов — это помогает избежать скачков сахара и тяги к сладкому. В одном среднем авокадо содержится около 10 граммов клетчатки (почти половина суточной нормы), причем растворимые и нерастворимые волокна представлены примерно в равной пропорции. Растворимая клетчатка работает как пребиотик для кишечной микрофлоры, от состояния которой во многом зависит иммунитет.

Кроме того, по содержанию калия авокадо обходит бананы примерно на 30% в пересчете на 100 граммов, поддерживая водно-солевой баланс и работу сердца и сосудов. При этом Ольга Медведева напомнила о высокой калорийности продукта и посоветовала ограничиваться половиной среднего плода в день — этого хватит для получения полезных жиров и клетчатки без лишней нагрузки по калориям.