По его словам, есть данные и о строении мозга: в одной работе привычки 599 человек за двадцать лет сопоставили с результатами МРТ в среднем возрасте. Продолжительный просмотр оказался связан с меньшим объемом серого вещества в лобной области, а также в целом. Среди возможных объяснений рассматриваются малоподвижный образ жизни, состояние здоровья и характер повседневного досуга, причем определить вклад каждого фактора пока трудно. Ученый отметил, что важно и содержание просмотра: человек может внимательно следить за документальным фильмом и обсуждать его, а может оставлять телевизор включенным в фоновом режиме, почти не вовлекаясь в происходящее. Поэтому о возможных механизмах следует говорить как о гипотезах, а не о точно установленном влиянии телевизора на мозг.

Сходную картину показало американское исследование CARDIA, в котором за 3247 участниками наблюдали 25 лет. Люди, регулярно смотревшие телевизор более трех часов в день, чаще демонстрировали худшие результаты тестов на скорость обработки информации и исполнительные функции в среднем возрасте, тогда как значимой связи со словесной памятью не обнаружили. Под исполнительными функциями здесь понимаются процессы, необходимые для контроля действий и переключения между задачами. При этом даже столь длительное наблюдение не доказывает, что причиной различий был именно просмотр телевизора.

Дегтярев подчеркнул, что статистическая связь не устанавливает причину: человек с ухудшающимся здоровьем или памятью сам может проводить перед экраном больше времени.

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