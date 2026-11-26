В Невинномысске продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По данным главы региона, основной целью дронов выступает промышленная зона города. Владимиров подтвердил, что зафиксированы случаи поражения аппаратов: «Есть сбития».

Руководитель края обратился к жителям с рядом важных рекомендаций. Граждан просят не приближаться к фрагментам сбитых БПЛА и воздержаться от съемки на видео пролета дронов либо действий сил противовоздушной обороны. Как подчеркнул Владимиров, «за это предусмотрена административная ответственность».

Губернатор также отметил, что риск атак БПЛА сохраняется на всей территории Ставропольского края, и призвал население проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось о том, что БПЛА ударили по промзоне Киришей.