Во Владивостоке высота снежного покрова местами достигла 15 сантиметров , при этом снегопад в городе продолжается. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на канал исполняющего обязанности главы города Кирилла Хижинского в мессенджере Макс, для ликвидации последствий непогоды на улицы выведены 178 единиц специализированной техники и свыше 280 дорожных рабочих .

Коммунальные службы ведут расчистку проезжей части, тротуаров, лестниц и остановочных павильонов, а сложные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. По словам Хижинского, массовый вывоз собранного снега из города стартует в 20:00 по местному времени (13:00 мск). В связи с этим градоначальник обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт вдоль обочин дорог. Отдельное поручение дано по контролю за работой управляющих компаний и ТСЖ, которые обязаны своевременно очищать от снега и наледи придомовые территории.

Обстановка в Приморском крае после прохождения циклона

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков провел заседание оперативного штаба с руководителями муниципальных образований. По его оценке, циклон, принесший в регион смешанные осадки, прошел без нештатных ситуаций и сбоев в работе инфраструктуры.

Наибольший объем осадков зафиксирован во Владивостоке, Партизанске, а также в Анучинском, Хасанском и Надеждинском муниципальных округах. Во всех пострадавших от непогоды районах дорожные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд ко всем населенным пунктам. На краевых трассах задействовано 167 единиц техники для уборки снега и обработки покрытия реагентами. Главам городов поручено организовать оперативный вывоз снежных масс с улиц, а региональному Минтрансу — взять на особый контроль расчистку федеральной автодороги и горных перевалов.