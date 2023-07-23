Блинкен: Украина получит истребители F-16 уже через несколько месяцев
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Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, Вашингтоном принято окончательное решение по срокам начала поставок киевскому режиму американских истребителей F-16.
По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, это начнется не сегодня и не завтра. Для начала поставок военной авиатехники должен пройти определенный подготовительный период.
«Поставка Киеву американских истребителей F-16 займет примерно несколько месяцев», - заявил Блинкен.
Ранее сообщалось, что президент украины владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.