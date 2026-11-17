Высушенные листья лопуха исследователи сначала обработали ультразвуком, разрушившим клеточные стенки, а затем добавили молочнокислые бактерии Lactobacillus plantarum 8P-A3. После ферментации сырье измельчили и расфасовали в фильтр-пакеты. При заваривании горячей водой уже через 15 минут в настой переходит 90% полисахаридов и других растворимых веществ.

Отличие нового продукта от обычного травяного чая в том, что он содержит не только соединения самого растения, но и вещества, выработанные бактериями. В напитке из одного пакетика содержится около 1,6 мг/мл молочной кислоты, а также уксусная кислота, придающая легкий кисловатый вкус.

По словам доктора медицинских наук Ларисы Волковой, технология не требует редких компонентов или сложного оборудования, что делает разработку экономически выгодной.

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