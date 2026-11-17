Сбалансированный завтрак помогает продлить ощущение сытости на несколько часов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-терапевта и диетолога Елену Устинову.

Удачным вариантом для подавления голода специалист назвала кашу из цельной крупы с молоком, творогом или натуральным йогуртом, ягодами и небольшим количеством орехов. Также подойдут яйца с овощами и цельнозерновым хлебом, творог или несладкий йогурт с фруктами и семенами. Для любителей несладких завтраков врач посоветовала бутерброды из цельнозернового хлеба с птицей, рыбой, яйцом или хумусом.

По словам Устиновой, чтобы сытость сохранялась дольше, завтрак должен содержать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи.

Менее удачным выбором диетолог назвала сладкие хлопья, выпечку, печенье и сладкие напитки: в них часто мало белка и клетчатки, поэтому голод возвращается быстрее. При этом даже полезные продукты специалистка посоветовала есть в умеренных количествах, поскольку избыток орехов, масла, сыра и сухофруктов повышает калорийность завтрака.

Ранее диетолог Сигел назвала лосось лучшим белком для улучшения сна.