Актриса Оксана Акиньшина после рождения сына Лео начала возвращаться к активному ритму жизни и занимается в спортзале вместе с Данилой Козловским. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

О совместных тренировках стало известно благодаря абсолютной чемпионке Европы и России по спортивной гимнастике Оксане Яшанькиной. Именно к ней на занятия пришли актеры. Гимнастка опубликовала в блоге фото с Акиньшиной, Козловским и своим супругом, фитнес-блогером Дмитрием, отметив ценность совместных занятий спортом.

Для Акиньшиной этот этап связан и с выстраиванием нового баланса в жизни. Актриса воспитывает четверых детей: 17-летний сын от Дмитрия Литвинова живет в Санкт-Петербурге с бабушкой и дедушкой, 13-летний Константин и 9-летняя Эмми от продюсера Арчила Геловани находятся за границей с отцом, а младший Лео — с ней.

Данила Козловский также отец: его шестилетняя дочь Ода Валентина живет в США с мамой, актрисой Ольгой Зуевой. Накануне Зуева обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на девочку.

Ранее Алана Мамаева заявила, что женщины не хотят рожать из-за позиции мужчин.