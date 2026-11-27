Россия удерживает безусловное лидерство в Арктике за счет мощного ледокольного флота, научных экспедиций и присутствия людей в регионе. Об этом в комментарии изданию RuNews24.ru сообщил кандидат политических наук Артур Заббаров.

По словам эксперта, полноценная работа в высоких широтах невозможна без способности закрепиться там надолго. В распоряжении России находится более 40 ледоколов, включая восемь действующих атомных — такого флота нет больше ни в одной стране мира. Уникальной разработкой остается и ледостойкая платформа «Северный полюс»: станция СП-42 провела в дрейфе полтора года в акваториях, где ученые не бывали с 1970-х годов. Впервые за 30 лет специалисты собрали данные об ионосфере приполюсья, важные для навигации и радиосвязи. Кроме того, в российской Арктике проживают 2,5 млн человек — это крупнейшее население за Полярным кругом на планете.

Артур Заббаров отметил, что у США всего три полярных ледокола, причем основной из них появился еще в 1976 году, поэтому говорить о равной конкуренции не приходится. Дефицит ледоколов в альянсе открыто признавал и генсек НАТО Марк Рютте, что подтолкнуло США, Канаду и Финляндию к созданию Ледового пакта по разработке и строительству таких судов.

Политолог обратил внимание, что за разговорами об экологии и науке на Западе скрывается прагматичный интерес к ресурсам и транспортным коридорам. Контроль над круглогодичной проводкой танкеров и газовозов напрямую влияет на военную логистику и позволяет задавать правила в регионе.