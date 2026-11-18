Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности оставить свой пост после подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе правительственного часа в парламенте, обращаясь к оппозиции, политик предложил провести референдум. По его словам, он уйдет в любом случае: если граждане не проголосуют за конституцию — он покинет пост, если проголосуют — подпишет мирный договор, ратифицирует его, власти реализуют ряд пунктов повестки мирного процесса, после чего он также оставит должность.

Среди пунктов мирной повестки Пашинян назвал открытие «Маршрута Трампа» и делимитацию сложных участков границы. Если оппозиция откажется вынести проект конституции на референдум, состоятся внеочередные парламентские выборы, однако участвовать в них оппозиционеры не смогут.

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