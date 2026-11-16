Бундесвер в тисках травмы: число военных с ПТСР выросло на 50% за год

Количество военнослужащих бундесвера с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством выросло примерно на 50% за 2025 год. Об этом сообщает RND.

По данным уполномоченного по вопросам посттравматических расстройств министерства обороны Германии Петера Циммермана, число таких случаев увеличилось со 186 до 279. Общее количество зарегистрированных психических расстройств, связанных с участием в военных операциях, выросло с 298 до 438 человек.

Циммерман отметил, что военнослужащие склонны скрывать симптомы заболевания. В среднем между травматическим эпизодом и обращением за медицинской помощью проходит от четырех до пяти лет. Среди основных причин промедления он назвал страх стигматизации, опасения потерять уважение сослуживцев и препятствия для карьерного роста.

Ранее стало известно, что украинская ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет.